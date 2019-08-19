Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля - пресс-секретарь Зеленского

Супруга премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, и подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность его визита в Киев, сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала Мендель в ответ на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ранее в этот день журналист 9 Канала ИТВ Дмитрий Дубов, который сопровождает израильскую делегацию в Украине, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".