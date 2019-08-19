Макрон намерен обсудить с Путиным подготовку саммита в нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и (поговорим) о заявлениях, которые недавно сделал президент (Украины) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в нормандском формате", - сказал Макрон перед переговорами с Путиным в понедельник.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.