Политика

18:32 19.08.2019

Макрон намерен обсудить с Путиным подготовку саммита в нормандском формате

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Макрон намерен обсудить с Путиным подготовку саммита в нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и (поговорим) о заявлениях, которые недавно сделал президент (Украины) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в нормандском формате", - сказал Макрон перед переговорами с Путиным в понедельник.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Теги: #нормандский_формат #рф #франция #макрон #путин
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