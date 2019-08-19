Политика

17:31 19.08.2019

Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом – Нетаньяху

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Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что Украина вносит большой вклад в борьбу с антисемитизмом.

"Убийства в Бабьем Яру позволили нацистам дальше убивать евреев по всей Украине. Евреи не одну сотню лет жили по соседству с украинцами. Они создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма. И всё это в течение тысячи лет. И всё, что создавалось такое длительное время, было в один момент уничтожено нацистами", - сказал он в понедельник, выступая в Бабьем Яру в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Израиля указал, что евреи никогда не забудут эти преступления, при этом всегда будут помнить поступки праведников мира, которые рисковали своей жизнью и своих семей, чтобы спасти евреев.

Нетаньяху поблагодарил президента и правительство Украины за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. "Вы действительно делаете большой вклад в борьбу с антисемитизмом", - подчеркнул он.

Премьер Израиля также отметил, что трагедия Бабьего Яра сделала евреев сильнее, и "из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство".

Теги: #нетаньяху #антисемитизм #украина #израиль
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