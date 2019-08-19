Представитель "Слуги народа" Новосад готова возглавить Минобразования при условии сильной команды

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народас готова возглавить Министерство образования и науки Украины при условии, что у нее будет хорошая и сильная команда.

"Я готова работать в какой-либо роли, которая будет предложена, будет то министерство или комитет. Я думаю, что в ближайшие недели это будет определено, кто куда идет... Мне ответственность брать не страшно, при условии, что у меня будет хорошая и сильная команда. Без команды, даже если ты лучший в мире министр, ты ничего не сделаешь. Поэтому, если удастся собрать такую команду, эту ответственность стоит брать", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В то же время, так как и еще один кандидат на должность министра образования - избранный депутатом от партии "Слуга народа" Сергей Бабак, Новосад подчеркнула, что рано говорить о возможных кандидатурах, пока не определено, кто будет премьер-министром.

Отвечая на вопрос, есть ли в Министерстве образования те люди, которые могли бы остаться в ведомстве после переформатирования правительства, Новосад отметила, что в министерстве много профессионалов, и "те, кто работал над введением "Новой украинской школы", - это люди, которые имеют уважение общества, и нужно очень хорошо думать перед тем, как кого-то менять".

Что касается команды партии "Слуга народа", которая будет работать в профильном комитете Верховной Рады, то, по мнению Новосад, там есть хорошие эксперты в отрасли.

"С нашей стороны комитет будет намного активнее, чем было до этого", - считает она.

Среди прочего, Новосад отметила, что одна из задач партии - это продолжить уже начатую реформу среднего образования "Новая украинская школа", а также провести реформирование профобразования и высшего образования.

"Самым большим вопросом, на который должно дать ответ следующее правительство, - запускать или не запускать быстрее эту реформу в контексте старшей профильной школы", - добавила она.

Новосад (1990 года рождения) с марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра образования, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. С декабря 2017 года она начала работать генеральным директором директората стратегического планирования и европейской интеграции Минобразования.