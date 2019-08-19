Политика

14:33 19.08.2019

Зеленский: Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

1 мин читать
Зеленский: Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - сказал Зеленский на совместном с Нетаньяху брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.

Теги: #зеленский #украина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 19.08.2019
Украина и Израиль намерены расширить соглашение о ЗСТ на сферу услуг

Украина и Израиль намерены расширить соглашение о ЗСТ на сферу услуг

14:33 19.08.2019
Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

13:48 19.08.2019
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время

13:42 19.08.2019
Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

13:04 19.08.2019
В Украину возвращается жара

В Украину возвращается жара

11:01 19.08.2019
Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

10:52 19.08.2019
В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Нетаньяху

В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Нетаньяху

10:23 19.08.2019
США во Всемирный день гумпомощи призывает Кремль прекратить агрессию на востоке Украины

США во Всемирный день гумпомощи призывает Кремль прекратить агрессию на востоке Украины

09:29 19.08.2019
Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

08:17 19.08.2019
Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Гройсман и Нетаньяху встретятся в Киеве во вторник

Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Нетаньяху

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко

Гройсман и Нетаньяху встретятся в Киеве во вторник

Мингарелли высоко оценивает достижения Украины в реформе образования

Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

В партии "Слуга народа" положительно оценивают концепцию среднего образования и выступают за ее ускорение

Бабак предполагает, что его кандидатура будет рассматриваться на пост министра образования и науки

Трамп желает идти на выборы-2020 в тандеме с Пенсом

Байден уверен, что сможет сотрудничать с республиканцами в случае избрания президентом

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

Зеленский о пожаре в Одессе: ответят не только те, кто непосредственно виновен, но и владелец "так называемой гостиницы"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА