Зеленский: Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - сказал Зеленский на совместном с Нетаньяху брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.