Политика

13:42 19.08.2019

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

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Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (…) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху.

Как сообщило посольство Израиля в Украине, в понедельник Нетаньяху возложил цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве.

После переговоров и заявления для прессы Зеленский и Нетаньяху примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Теги: #голодомор #зеленский #нетаньяху #украина #израиль
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