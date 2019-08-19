Политика

13:11 19.08.2019

Мингарелли высоко оценивает достижения Украины в реформе образования

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Мингарелли высоко оценивает достижения Украины в реформе образования

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли высоко оценивает достижения Украины в сфере реформирования образования.

"То, что вы смогли достичь за этот короткий срок в сложных условиях, - это чрезвычайные и исключительные достижения. То, что вы достигли за последний год, - не так много людей не во многих странах могли бы похвалиться такими результатами", - сказал он на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" в понедельник в Киеве.

Дипломат добавил, что реформа децентрализации - одно из основных достижений действующего правительства, в том числе в части образования.

Он отметил важность того, что государственные ресурсы на образование стают доступными для властей на местах.

"Мы запускаем сейчас новую программу, где 58 млн евро будут предоставляться для реформы профобразования в Украине, и это будет важным взносом", - сказал Мингарелли.

Кроме того, он отметил, что будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

"Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Теги: #мингарелли #ес #образование
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