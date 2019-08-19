Политика

12:06 19.08.2019

В партии "Слуга народа" положительно оценивают концепцию среднего образования и выступают за ее ускорение

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В партии "Слуга народа" положительно оценивают концепцию среднего образования и выступают за ее ускорение

Избранный народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" Сергей Бабак, заявляет, что в целом ему нравится концепция реформы среднего образования "Новая украинская школа", которую начал действующий состав правительства.

"Пока такого нет. Конечно, есть вопросы, как и в какой-либо реформе, нужно посмотреть, что пошло, а что нет. То, что пошло, - ускорить, а то, что не пошло, - подкорректировать... Концепция мне нравится сама по себе. Ее нужно было делать еще 25 лет назад, но уже есть как есть", - сообщил Бабак агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, есть ли в действующей реформе среднего образования что-то, что он бы хотел обязательно изменить.

В то же время, он отметил, что необходимо ускорить реализацию данной реформы. Так, по его мнению, некоторые этапы необходимо пилотировать уже сейчас, несмотря на то, что реализация будет проходить через несколько лет. Как пример он привел необходимость пилотирования этапа старшей профильной школы.

"У нас есть 15 тыс. школ. Они будут сокращаться из-за малокомплектности, но их останется более 10 тыс. И на 10 тыс. взять и сразу запустить старшую школу невозможно", - отметил Бабак.

Среди прочего он указал, что у него есть вопросы к тому, какие именно профессии будут получать ученики в старшей школе.

Бабак также констатировал, что уже сейчас необходимо составить стандарт базового среднего образования и начать его пилотировать.

Что касается дошкольного образования, то, по словам Бабака, он поддерживает уже проводимые начинания, но констатирует, что сфера нуждается в большем финансировании и повышении социального статуса воспитателя так же, как и педагогов школы.

Теги: #образование #бабак #слуга_народа
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