Политика

10:52 19.08.2019

В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Нетаньяху

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В Киеве проходит официальная церемония встречи Зеленского и Нетаньяху

Официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве, у Мариинского дворца, в понедельник утром.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, под председательствованием президента Украины и главы правительства Израиля состоятся украинско-израильские переговоры.

До начала встречи премьер Израиля возложил цветы к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве", - говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину.

В Киеве президент Украины и премьер Израиля подпишут ряд документов.

Кроме того, Зеленский и Нетаньяху примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Теги: #зеленский #нетаньяху #встреча
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