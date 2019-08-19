Политика

10:43 19.08.2019

Трамп желает идти на выборы-2020 в тандеме с Пенсом

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Трамп желает идти на выборы-2020 в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы идти на выборы 2020 года с Майклом Пенсом в качестве его вице-президента, сообщают американские СМИ.

На вопрос журналистов о возможности замены кандидатуры Пенса американский лидер заявил, что удовлетворен работой Пенса.

"Я очень доволен Майклом Пенсом. Он - выдающийся вице-президент", - сказал Трамп.

"Я думаю, что много людей глубоко уважают нашего вице-президента. И я тоже его глубоко уважаю", - отметил президент.

Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Вице-президент США избирается вместе с президентом. У каждого кандидата на пост главы государства есть свой кандидат на эту должность.

Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками.

Теги: #сша #трамп #выборы
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