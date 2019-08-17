Политика

12:17 17.08.2019

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

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СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Служба безопасности Украины прекратила уголовное производство о государственной измене, в котором он фигурировал.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, прикрепив копию соответствующего письма от прокуратуры Автономной республики Крым.

В письме указано, что уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) расследовал следственный отдел Главного управления СБУ в АРК.

15 августа следователь принял решение о закрытии уголовного производства "в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения"

"В ходе досудебного расследования данного уголовного производства о подозрении кому-либо не сообщалось", - указано в письме.

Как сообщалось, Портнов фигурировал в уголовном производстве о государственной измене. Дело было открыто в феврале 2018 года. В рамках расследования Главное управление СБУ в Крыму проверяло причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма.

Теги: #крым #сбу #портнов
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