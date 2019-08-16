Политика

16:02 16.08.2019

Зеленский и Нетаньяху 19 августа подпишут в Киеве ряд документов, обратятся с заявлениями к СМИ

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Зеленский и Нетаньяху 19 августа подпишут в Киеве ряд документов, обратятся с заявлениями к СМИ

 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 августа в Киеве проведут официальную встречу и подпишут украинско-израильские документы, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Встреча в Мариинском дворце начнется в 10.30, после чего в 12.45 состоится церемония подписания документов.

На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ.

Кроме того, в 15.20 президент Украины и премьер Израиля примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Теги: #зеленский #нетаньяху #встреча
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