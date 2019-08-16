ЦИК прекратила полномочия ОИК №210 в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии (ОИК) одномандатного округа №210 (г.Прилуки Черниговской области), которая не предоставила до 12.00 уточненный протокол с итогами голосования. До 16.00 18 августа в ЦИК можно внести новые кандидатуры в ОИК.

На странице ЦИК в Фейсбуке указано, что данный окружком не предоставил до 12.00 пятницы протокол о результатах голосования в округе №210 с пометкой "Уточненный".

"ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, которое заключается в бездействии по выполнению ею определенного законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязательства установить итоги голосования в ОИО №210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении ЦИК.

Субъекты представления могут не позднее 16.00 18 августа внести представление в ЦИК по кандидатурам для включения в состав этой комиссии.

ЦИК также определила, что полномочия ОИК в округе №210 об установлении итогов голосования будет осуществлять Центризбирком.

Кроме того, Комиссия приняла решение обратиться к Национальной полиции Украины для обеспечения сохранности избирательной документации ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.