В здании ОИК №210 в Прилуках происходят стычки

Сторонники кандидатов в народные депутаты по одномандатному округу №210 (г.Прилуки Черниговской области), которые оспаривают лидерство в этом округе, собрались у здания окружной избирательной комиссии, между ними возникла конфликтная ситуация, пишет местный паблик "Панормама Черниговщины" в четверг.

Кроме того, в сообщении утверждается, что один из кандидатов "распускает руки и срывает работу комиссии".

Издание "Слово и дело" пишет, что под зданием окружкома собираются "титушки". "На один из этажей здания, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку, чтобы "выкурить" оппонентов и получить доступ к бюлетеням", - информирует издание.

В свою очередь политтехнолог Петр Охотин на своей странице в соцсети Facebook пишет: "Как сообщают местные, прямо сейчас в ОИК №210, в Прилуках - новый 2012 год. С бандитами и минированием. С запугиванием членов ОИК и давлением".

По его словам, один из кандидатов "никак не хочет смириться с проигрышем" и "лично курирует попытку захватить ОИК".

Все сообщения проиллюстрированы фотографиями и видеороликами с места событий – помещения окружкома и территории возле его здания, на которых видно, что возле здания находится большое количество людей, некоторые из них в балаклавах. Также в помещении, где заседает ОИК, находятся посторонние лица, из одного из окон шел дым.

В разных СМИ оба кандидата обвиняются в попытке захватить ОИК и вмешаться в работу комиссии.

Кандидат Борис Приходько называет ситуацию на округе "беспределом" и заявляет, что около 4:00 утра в пятницу "мы зафиксированы факты противоправных действий со стороны председателя ОИК Соколовской и еще нескольких членов комиссии; кроме того, один из членов ОИК получил от Соколовской телесные повреждения, из-за отказа выполнять ее указания".

"На территории ОИК были найдены непонятные неопломбированные мешки с документацией. Пока неизвестно, откуда эти документы и на каком основании они находятся в стенах ОИК. По этим фактам уже сделано заявления в правоохранительные органы. Ждем оценку следователей", - написал Приходько на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь, кандидат Сергей Коровченко утверждает, что команда Приходько "прибегает к грязным и незаконным действиям, чтобы исключить установление результатов на 210 округе и сорвать работу ОИК".

"Сегодня господин Приходько, вместе с "титушками" блокирует работу ОИК, давит на комиссию, "титушки" нападают на людей, помещения ОИК минируется, летят дымовые шашки. Именно в эти минуты господин Приходько лично отдает приказы "титушкам", предположительно готовят силовой захват здания ОИК в Прилуках", - написал Коровченко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) днем ранее обязала ОИК №210 составить уточненный протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховною Раду и доставить его в Центризбирком не позднее 12:00 пятницы, 16 августа.

По информации Центризбиркома, Шестой апелляционный административный суд 14 августа оставил без изменений решение Черниговского окружного админсуда от 10 августа 2019 года о признании противоправными действий ОИК округа №210 по составлению протокола этой комиссии с отметкой "Уточненный", составленного ею 6 августа 2019 года, и обязал этот окружком признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 указанного округа №210. "Комиссия… приняла протокольное решение об обязательстве указанной ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в ОИО №210, с учетом указанного выше судебного решения", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,23% избирателей (16 тыс. 536 голосов). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 438 голосов).

Меж тем, 12 августа Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск Приходько и обязал окружную избирательную комиссию в этом округе признать недействительным голосование на участке №740243 в гериатрическом пансионате.

14 августа Большая палата Верховного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты Приходько на решение Кассационного админсуда, которым истцу отказано в удовлетворении его требований о признании противоправной бездеятельности ЦИК.