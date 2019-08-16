Политика

02:38 16.08.2019

Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками

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Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании, сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Теги: #сша #покупка #гренландия
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