Джонсон не сомневается в необходимости вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил о готовности осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября этого года.

"Результаты референдума нужно уважать. Мы (Великобритания - ИФ) покинем ЕС 31 октября", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Накануне Джонсон заявил, что Евросоюз не демонстрирует желания идти на компромисс для решения ситуации вокруг Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.