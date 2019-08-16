Политика

02:21 16.08.2019

Джонсон не сомневается в необходимости вывести Великобританию из ЕС 31 октября

1 мин читать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил о готовности осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября этого года.

"Результаты референдума нужно уважать. Мы (Великобритания - ИФ) покинем ЕС 31 октября", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Накануне Джонсон заявил, что Евросоюз не демонстрирует желания идти на компромисс для решения ситуации вокруг Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Теги: #позиция #brexit #британия #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 15.08.2019
Суд Гибралтара принял решение отпустить иранский танкер

Суд Гибралтара принял решение отпустить иранский танкер

20:55 14.08.2019
Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

22:54 12.08.2019
США готовы поддержать решение Великобритании выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем – СМИ

США готовы поддержать решение Великобритании выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем – СМИ

19:13 11.08.2019
Нетаньяху в августе намерен совершить визит в Украину - газета

Нетаньяху в августе намерен совершить визит в Украину - газета

19:55 09.08.2019
Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества

19:48 09.08.2019
Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

Британия задержала в Ла-Манше 30 нелегалов

14:44 09.08.2019
Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

21:04 07.08.2019
ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

04:13 07.08.2019
Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

21:00 05.08.2019
Британия не намерена возобновлять переговоры о сделке по Brexit, и скорее всего, покинет ЕС без сделки

Британия не намерена возобновлять переговоры о сделке по Brexit, и скорее всего, покинет ЕС без сделки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

В Раде нового созыва предлагается создать 23 комитета – решение подготовительной депутатской группы

Рябошапка: С целью восстановления мира и законности в оккупированном Крыму и на Донбассе будет подготовлена концепция переходного правосудия

Тейлор: США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

Новоназначенный посол Франции сообщил о скором прибытии в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками

Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

На создании комитета молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Зеленский - Разумков

В Раде нового созыва предлагается создать 23 комитета – решение подготовительной депутатской группы

Рябошапка: С целью восстановления мира и законности в оккупированном Крыму и на Донбассе будет подготовлена концепция переходного правосудия

У Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

"Голос" обещает поддержку ветеранов вне зависимости от существования комитета Рады и министерства

Тейлор назвал вдохновляющими примеры прямого общения Зеленского с Путиным

Тейлор: США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

Новоназначенный посол Франции сообщил о скором прибытии в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА