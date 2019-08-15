На создании комитета молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Зеленский - Разумков

Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в Верховной Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы услышали те предложения, которые звучали от общества, от представителей спорта, с учетом того, что скоро состоится Олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур. Особенно хотелось бы отметить позицию президента, который обращался с предложением оставить отдельно комитет по вопросам молодежи и спорта", - сказал он на брифинге в четверг после заседания подготовительной группы.

Разумков указал, что эти предложения были учтены и из предметов ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики были выделены вопросы молодежи и спорта для отдельного комитета.