Политика

19:40 15.08.2019

На создании комитета молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Зеленский - Разумков

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На создании комитета молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Зеленский - Разумков

Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в Верховной Раде отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы услышали те предложения, которые звучали от общества, от представителей спорта, с учетом того, что скоро состоится Олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур. Особенно хотелось бы отметить позицию президента, который обращался с предложением оставить отдельно комитет по вопросам молодежи и спорта", - сказал он на брифинге в четверг после заседания подготовительной группы.

Разумков указал, что эти предложения были учтены и из предметов ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики были выделены вопросы молодежи и спорта для отдельного комитета.

Теги: #комитет #парламент #спорт
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