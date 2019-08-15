Рябошапка: С целью восстановления мира и законности в оккупированном Крыму и на Донбассе будет подготовлена концепция переходного правосудия

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка обсудил с постоянным представителем украинского президента в АР Крым Антоном Кориневичем и прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым разработку Стратегии реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма с четким планом действий.

"С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым под контроль Украины. Среди основных идей – необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - написал Рябошапка на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", – сообщил Рябошапка.

По его словам, не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику.

"На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году – наработан первый пакет инициатив главы государства", - сообщил замруководителя Офиса президента.

По его словам, чтобы избежать хаоса украинские власти должны урегулировать процесс возвращения территорий к нормальной жизни.

"Временно оккупированные территории Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после 5 лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои, часто поврежденные, дома. И еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", - сказал Рябошапка.