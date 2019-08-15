У Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

"Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук в четверг.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - сказано в сообщении.