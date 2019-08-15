Политика

15:22 15.08.2019

У Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

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 В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

"Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано на странице "Команды Зеленского" в соцсети Фейсбук в четверг.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - сказано в сообщении.

Теги: #зеленский #кадры #рга
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