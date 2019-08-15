Политика

11:40 15.08.2019

Тейлор назвал вдохновляющими примеры прямого общения Зеленского с Путиным

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Тейлор назвал вдохновляющими примеры прямого общения Зеленского с Путиным

 Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает важным и вдохновляющим готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важно и отлично то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в четверг.

При этом посол констатировал, что единственный, кто может завершить войну, - это президент РФ Путин.

"Что же изменилось при Зеленском? Первое - это изменение отношения к украинцам на оккупированных территориях, второе - новое стремление к двусторонним переговорам с РФ. И третье - новый уровень заинтересованности в благополучии людей по обе стороны (линии разграничения - ИФ)", - пояснил посол.

Тейлор также добавил, что идея введения миротворческой миссии ООН на Донбассе до сих пор обсуждается как возможный инструмент разрешения конфликта.

Первый разговор президентов Путина и Зеленского состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, ключевым был вопрос освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Второй телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялся также по инициативе украинской стороны 7 августа в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе во время объявленного перемирия.

Теги: #тейлор #сша #зеленский #путин
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