Политика

11:06 15.08.2019

Тейлор: США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

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Тейлор: США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

Американская сторона считает интересным предложением расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании и рассматривает такую возможность, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "норманди". Мы считаем, что это интересное предложение", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в четверг.

При этом Тейлор отметил, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".

"Могу сказать, что нам это (расширение переговорного формата - ИФ) интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине - ИФ), и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - рассказал дипломат.

Теги: #великобритания #сша #тейлор #нормандский_формат
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