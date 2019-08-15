Политика

10:12 15.08.2019

В дипслужбе Украине не более 16 вакантных должностей послов – госсекретарь МИД

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 Не более 16 должностей послов Украины в иностранных государствах остаются вакантными, в Министерстве иностранных дел ожидают, что уже в начале 2020 года начнутся назначения.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - резюмировал Заяц.


Полный текст интервью госсекретаря МИД Андрея Заяца будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #послы #кадры #мид
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