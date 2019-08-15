Украина работает над возможностью внедрения е-голосования на зарубежном избирательном округе – МИД

Министерство иностранных дел Украины предложило ввести электронное голосование для украинских избирателей за рубежом, дипломаты совместно с другими ведомствами изучают опыт Эстонии в этом направлении, сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"После президентских выборов 2019 года мы сразу же обратились в Кабинет министров с предложением о введении электронного голосования, по крайней мере, на избирательном округе за рубежом. Премьер-министр Украины дал соответствующее поручение Министерству юстиции и Государственному агентству электронного управления, которые сейчас совместно с нами и коллегами из Центральной избирательной комиссии начали соответствующую работу", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Заяц отметил, что к обсуждению технологии пока не перешли.

По его словам, электронное голосование в разы увеличит количество тех, кто сможет проголосовать, уменьшит расходы на организацию голосования, облегчит логистику и существенно разгрузит зарубежные учреждения Украины.

"Мы понимаем, что есть и риск вмешательства, а уровень защиты персональных данных должен быть очень продуманным. С одной стороны избиратель должен себя четко идентифицировать, но при этом реализовывать свое право тайны голосования", - добавил дипломат.

Госсекретарь отметил, что активно изучается опыт Эстонии в введении данной системы голосования.

Полный текст интервью госсекретаря МИД Андрея Заяца будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".