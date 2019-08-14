Политика

20:07 14.08.2019

"Европейская солидарность" предложила руководителей четырех комитетов Рады

1 мин читать
"Европейская солидарность" предложила руководителей четырех комитетов Рады

Партия "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады согласно закону и предложила руководителей четырех комитетов.

Как отмечается в заявлении партии, на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции – Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может руководить представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич, заявила "Евросолидарность".

"Партия "Европейская солидарность" подчеркивает, что партия большинства "Слуга народа" должна неукоснительно соблюдать требования закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента", - говорится в заявлении

Теги: #комитеты #предложения #партия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 09.08.2019
В "Слуге народа" озвучили названия предлагаемых 22 комитетов Рады, готовы отдать оппозиции 2 из них и главу спецкомиссии по приватизации

В "Слуге народа" озвучили названия предлагаемых 22 комитетов Рады, готовы отдать оппозиции 2 из них и главу спецкомиссии по приватизации

16:56 09.08.2019
"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

15:50 09.08.2019
"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Раде до 22-х

14:28 09.08.2019
Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

09:53 09.08.2019
Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

17:15 21.07.2019
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим в городе

Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим в городе

16:47 21.07.2019
Кандидат "Слуги народа" по округу 64 Сигачев не снимал свою кандидатуру - руководитель штаба

Кандидат "Слуги народа" по округу 64 Сигачев не снимал свою кандидатуру - руководитель штаба

21:52 30.06.2019
Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

22:15 23.06.2019
ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

16:40 20.06.2019
Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, как предположил Безсмертный

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество комитетов новой Рады будет утверждено в четверг - Разумков

Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД Украины

В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА