"Европейская солидарность" предложила руководителей четырех комитетов Рады

Партия "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады согласно закону и предложила руководителей четырех комитетов.

Как отмечается в заявлении партии, на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции – Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может руководить представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич, заявила "Евросолидарность".

"Партия "Европейская солидарность" подчеркивает, что партия большинства "Слуга народа" должна неукоснительно соблюдать требования закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента", - говорится в заявлении