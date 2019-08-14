Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что намерена завершить свою работу в МИД.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача – определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД", - сказала она в интервью "BBC News Украина", обнародованном в среду.

При этом Зеркаль не уточнила, чем именно хотела бы заняться после завершения работы в МИД.

На вопрос, готова ли она стать послом Украины, замминистра отметила, что не намерена покидать Украину.

"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - резюмировала она.