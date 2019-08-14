Политика

17:55 14.08.2019

В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

1 мин читать
В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов и т.д.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - оценил дипломат.


Полный текст интервью госсекретаря МИД Андрея Заяца будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #визовый_режим #заяц #украина #рф #андрей_заяц #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 14.08.2019
Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД Украины

Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД Украины

17:48 14.08.2019
Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

17:08 14.08.2019
МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

16:14 14.08.2019
Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

16:06 14.08.2019
Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

13:07 14.08.2019
Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

12:45 14.08.2019
Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

12:45 14.08.2019
"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

12:13 14.08.2019
В северо-западной части Украины заметно похолодает

В северо-западной части Украины заметно похолодает

11:26 14.08.2019
Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, как предположил Безсмертный

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, как предположил Безсмертный

Зеленский может посетить Японию в октябре – замглавы ОП

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА