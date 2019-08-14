В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов и т.д.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - оценил дипломат.



Полный текст интервью госсекретаря МИД Андрея Заяца будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".