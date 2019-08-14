Политика

17:48 14.08.2019

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

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Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обратился к правительству с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста "Украина-ЕС".

"На прошлой неделе министр энергетики подписал приказ, согласно которому один блок Хмельницкой АЭС выводится из украинской энергетической системы и передается, по сути, в польскую энергосистему. Так мы вообще останемся только с дорогой угольной и "зеленой" генерацией. Поэтому у меня просьба этот процесс прекратить. В настоящее время это категорически нельзя делать", – сказал он, выступая в ходе заседания правительства в среду.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что главной целью реализации проекта энергомоста является, в первую очередь, интеграция украинской энергетической системы в европейскую. В то же время он отметил, что до сегодняшнего дня находился в отпуске и не подписывал на прошлой неделе никаких документов, в том числе и приказ по проекту.

Энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Теги: #ес #энергомост #украина #герус #кабмин
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