Политика

17:08 14.08.2019

МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

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МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

Министерство иностранных дел Украины хочет предложить народным депутатам – будущим членам комитета Верховной Рады по иностранным делам курс, на котором расскажет о видении проблем международной повестки дня, приоритетах внешней политики и работе парламентских делегаций при международных организациях, сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это требуется, кто не работал на дипслужбе, что мы знаем", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Госсекретарь уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение – за народными избранниками", - добавил дипломат.

При этом он отметил, что содержательная часть курса только разрабатывается.

Заяц также позитивно оценил возможную перспективу, что дипломат Богдан Яременко (партия "Слуга народа") возглавит комитет Верховной Рады по иностранным делам.

"Если он будет избран председателем комитета по иностранным делам, с моей точки зрения, это будет очень хороший шаг, поскольку этот профильный для нас комитет возглавит коллега, работавший и в аппарате, и за рубежом, знающий, как работает дипломатическая служба", - высказал мнение госсекретарь.

При этом он уточнил, что за последнее время уже несколько раз встречался с Яременко.


Полный текст интервьюгоссекретаря МИД Андрея Заяца будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #верховная_рада #мид
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