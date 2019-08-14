Политика

17:04 14.08.2019

Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

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Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обеспокоены, что комитет Верховной Рады по свободе слова не будет иметь рычагов для защиты свободы слова.

"Сегодня существует реальная угроза, что комитет по свободе слова будет иметь только красивое название, а функциональные возможности влиять на защиту реальной свободы слова будут очень ограничены или их вообще не будет", - сказал избранный народным депутатом от ОПЗЖ Нестор Шуфрич на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что подгруппа по вопросам распределения комитетов парламента не согласилась с предложением ОПЗЖ перенести вопрос информационной политики в ведение комитета по свободе слова.

Как известно, представители партии "Слуга народа" предложили, в частности, создать комитет гуманитарной и информационной политики.

Шуфрич работает в подгруппе, которая занимается подготовкой торжественного заседания Верховной Рады IX созыва.

Теги: #опзж #шуфрич
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