Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обеспокоены, что комитет Верховной Рады по свободе слова не будет иметь рычагов для защиты свободы слова.

"Сегодня существует реальная угроза, что комитет по свободе слова будет иметь только красивое название, а функциональные возможности влиять на защиту реальной свободы слова будут очень ограничены или их вообще не будет", - сказал избранный народным депутатом от ОПЗЖ Нестор Шуфрич на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что подгруппа по вопросам распределения комитетов парламента не согласилась с предложением ОПЗЖ перенести вопрос информационной политики в ведение комитета по свободе слова.

Как известно, представители партии "Слуга народа" предложили, в частности, создать комитет гуманитарной и информационной политики.

Шуфрич работает в подгруппе, которая занимается подготовкой торжественного заседания Верховной Рады IX созыва.