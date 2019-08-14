ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - сказала канцлер ФРГ.