Политика

16:06 14.08.2019

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

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ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - сказала канцлер ФРГ.

Теги: #дрсмд #ес #оружие #меркель #нато
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