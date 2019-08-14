Политика

16:06 14.08.2019

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

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Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

Теги: #рф #украина #минские_соглашения #меркель #ес
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