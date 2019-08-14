Политика

16:03 14.08.2019

ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

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ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала 57 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах 21 июля.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в среду в общегосударственном многомандатном избирательном округе зарегистрированы 32 парламентария, а в одномандатных избирательных округах – 25.

В многомандатном округе зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа", 5 – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 17 – от партии "Батькивщина", 4 – от партии "Европейская солидарность".

В одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала 13 нардепов-самовыдвиженцев, 9 – от партии "Слуга народа", по одному представителю от партий "УКРОП", "Единый центр" и "Наш край".

Таким образом, всего на данный момент зарегистрированными являются 82 народных депутата.

Теги: #цик #выборы
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