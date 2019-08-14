Политика

15:37 14.08.2019

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

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Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и еще ряда глав областных государственных администраций рассмотрит уже новый Кабинет министров Украины после его формирования, отмечают в Офисе президента Украины.

"Новый состав правительства рассмотрит вопросы по тем главам областных государственных администраций, назначенным во времена Петра Порошенко, которых не может рассмотреть нынешнее правительство", - указали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП, комментируя озвученную в среду позицию Кабмина Владимира Гройсмана по рассмотрению отставки Кличко с должности главы КГГА.

Ранее в среду пресс-секретарь премьер-министра Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующий состав Кабмина не будет рассматривать согласование увольнения Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Теги: #кличко #кгга #кадры #кабмин
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