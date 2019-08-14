Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, как предположил Безсмертный

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться в ближайшие дни с президентом Франции Эмманюелем Макроном.

"Это предположение не соответствует действительности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

13 августа уволенный указом президента с должности представителя Украины в политической подгруппе в ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный предположил, что в ближайшее время состоится не только встреча Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, но и встреча президентов Украины и Франции.

"Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины", - сказал он в эфире телеканала "24" во вторник.