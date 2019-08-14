Политика

14:03 14.08.2019

Зеленский может посетить Японию в октябре – замглавы ОП

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Зеленский может посетить Японию в октябре – замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

"Такой визит планируется", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

Теги: #япония #планы #зеленский
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