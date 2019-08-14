Политика

13:47 14.08.2019

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

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Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Избранный народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заверяет, что приложит усилия для того, чтобы парламентарии соблюдали регламент и говорили исключительно на украинском языке, вплоть до отключения микрофонов.

Комментируя перепалку на почве использования русского языка на заседании подготовительной депутатской группы, он сказал журналистам на брифинге, что выступления в официальном формате в стенах Верховной Рады должны быть на государственном языке - это соответствует регламенту, "это корректно и правильно по отношению к Верховной Раде и своим коллегам".

"Я попробую сделать так, чтобы не позволить это (говорить на русском - ИФ)...", - сказал он, дав понять, что будет и отключать микрофоны.

Ранее на заседании подготовительной депутатской группы сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович выступал на русском языке, апеллируя к русскоязычным избирателям, на что отреагировала первый заместитель председателя Верховной Рады 8-го созыва Ирина Геращенко, призвав в официальном формате использовать только государственный язык, соблюдая регламент парламента. В словесной перепалке об обязательствах депутата говорить на украинском языке в ходе выступлений Разумков поддержал Геращенко.

Теги: #верховная_рада #разумков #украинский_язык
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