Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

Вопрос о внесении изменений в закон "О городе-герое столице Украины Киеве" не стоит в числе первоочередных инициатив, которые будут предложены на рассмотрение Верховной Рады IX созыва, заявляет представитель президента в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

"Количество законодательных инициатив от партии "Слуга народа" перевалило за 300… там есть разные наработки, в том числе и вопросы, связанные с переформатированием направлений, которые касаются столицы – города-героя Киева, но вопрос в том, когда оно будет, в каком формате оно будет – это вопрос дискуссии в парламенте... Всему свое время", - сказал Стефанчук на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что в числе первоочередных законопроектов – внесение изменений в Конституцию Украины в части снятия депутатской неприкосновенности, внесение изменений в Регламент работы Верховной Рады.

Стефанчук также отметил, что Верховная Рада должна предложить новую систему о нормативно-правовых актах, и, наконец, принять закон Украины о нормативно-правовых актах и предложить план законопроектной работы Верховной Рады.