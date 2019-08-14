Политика

13:18 14.08.2019

Таможня 4,5 тыс. раз приостанавливала за 7 мес. оформление товаров по подозрению нарушений авторских прав и возбудила 7 дел

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Таможня 4,5 тыс. раз приостанавливала за 7 мес. оформление товаров по подозрению нарушений авторских прав и возбудила 7 дел

Таможня в январе-июле 2019 года 4,5 тыс. раз приостанавливала оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, при этом было возбуждено семь дел о нарушении таможенных правил по фактам ввоза товаров, которые включены в таможенный реестр объектов, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на своем сайте в среду.

"За указанный период возбуждено семь дел о нарушении таможенных правил по фактам ввоза товаров, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности", - указала ГФС.

На 1 августа 2019 года в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей внесено 4,096 тыс. объектов, из них 129 - с начала года.

"Из общего числа объектов - 1368 действующих", - отметила ГФС.

Теги: #таможня #нарушения #авторские_права #гфс
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