Политика

12:34 14.08.2019

Подготовительная депутатская группа до 19 августа должна получить предложения по составу комитетов Рады

1 мин читать
Подготовительная депутатская группа до 19 августа должна получить предложения по составу комитетов Рады

До утра 19 августа подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов.

"Рабочие подгруппы наработают предложения, после этого мы собираемся в 16.00 15 августа, в четверг, и поддерживаем или не поддерживаем количественный состав, предметы ведения и названия комитетов, которые мы будем предлагать как подготовительная депутатская группа Верховной Раде 9-го созыва", - сказал председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы, избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в среду.

Он продолжил: "До 10 часов понедельника, 19 августа, предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов Верховной Рады".

По словам Разумкова, 20 августа в 12 часов состоится заседание первой подгруппы подготовительной депутатской группы или непосредственно заседание депутатской группы.

Такой регламент работы подготовительной группы утвержден на ближайшую неделю.

Теги: #верховная_рада #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 14.08.2019
Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

13:19 14.08.2019
Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

Изменения в закон о столице в числе первоочередных инициатив, которые предложат новой Раде, не стоят - Стефанчук

13:01 14.08.2019
"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

12:13 14.08.2019
Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

11:28 14.08.2019
ОПЗЖ хочет получить в Раде должность вице-спикера и контроль над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента

ОПЗЖ хочет получить в Раде должность вице-спикера и контроль над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента

11:24 14.08.2019
ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады - Рабинович

ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады - Рабинович

10:48 14.08.2019
Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

Порошенко надеется, что нардепы не ликвидируют комитет Рады по делам ветеранов

16:56 09.08.2019
"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

14:28 09.08.2019
Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады - Рабинович

Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

Безсмертный: Зеленский доверяет Путину и не понимает, с кем имеет дело

Россия объявила сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персона нон-грата

ПОСЛЕДНЕЕ

Таможня 4,5 тыс. раз приостанавливала за 7 мес. оформление товаров по подозрению нарушений авторских прав и возбудила 7 дел

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

Губернатор Джамму и Кашмира пообещал облегчить комендантский час, но интернет останется заблокированным

Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

Госгидрография инициирует создание морского режимного района вокруг оккупированного Крыма

Секретарь СНБО надеется, что интенсивность обстрелов на Донбассе будет меньше

Порошенко и "Евросолидарность" требуют от Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке организации "Пласт"

Безсмертный: Зеленский доверяет Путину и не понимает, с кем имеет дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА