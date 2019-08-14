Политика

12:13 14.08.2019

Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

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Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

Подгруппы подготовительной депутатской группы по проведению первого заседания Верховной Рады 9-го созыва в эту среду рассмотрят вопросы о количестве и названии парламентских комитетов, принятии присяги и размещении депутатов в сессионном зале парламента.

"В повестку дня подгруппы №1 относится лишь один вопрос - о перечне комитетов Верховной Рады девятого созыва, их названия и предметы их деятельности. Эта повестка дня сегодня будет обсуждена на заседании подгруппы", - сказал председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы, избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в среду.

По его словам, в повестке дня второй подгруппы - вопросы об организации принятия присяги народными депутатами на торжественном заседании парламента, о размещении народных депутатов в сессионном зале. Члены второй подгруппы также рассмотрят список лиц, которые будут приглашены на торжественное заседание, посвящённое открытию сессии Верховной Рады девятого созыва.

Теги: #верховная_рада #разумков
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