Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

Большая палата Верховного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская обл., центр - Прилуки) Бориса Приходько на решение Кассационного административного суда, которым истцу отказано в удовлетворении его требований о признании противоправной бездеятельности Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается в среду на странице Верховного суда в Фейсбуке, речь идет о решении Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 9 августа, которым истцу было отказано в удовлетворении его требований о признании противоправной бездеятельности ЦИК по поводу неустановления результатов выборов в округе №210 и обязательстве совершить соответствующие действия, признав истца избранным народным депутатом.

В суде напомнили, что ЦИК должна была установить результаты выборов на протяжении 15 дней со дня голосования, то есть до 5 августа, однако в этот срок Центризбирком не установил результаты выборов в округе №210.

Окружная избирательная комиссия по состоянию на 16.00 5 августа по решению суда осуществила пересчет голосов только по 18 из 33 участков.

Кассационный админсуд установил, что ОИК не имела возможности завершить повторный подсчет голосов на остальных избирательных участках, внести изменения в установленные результаты голосования, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и доставить его в ЦИК до 5 августа. Эти обстоятельства сделали невозможным установление ЦИК результатов внеочередных выборов в округе №210 в установленный законом срок.

В решении Кассационного админсуда также указано, что только несовершение субъектом властных полномочий обязательного действия в предусмотренный законом срок не может быть единственным и безусловным основанием для констатации факта допущения таким субъектом противоправного бездействия. В таком случае надлежит выяснить конкретные причины, условия и обстоятельства, из-за которых обязательные действия фактически не были выполнены или были выполнены с нарушением сроков.

"С такими выводами согласилась и Большая палата Верховного суда, отметив отсутствие оснований считать, что ЦИК допустила противоправную бездеятельность, поскольку последняя совершила все зависящие от нее действия с целью установления результатов выборов и обосновала существование обстоятельств, которые сделали невозможным их своевременное установление в избирательном округе №210", - отмечается в сообщении Верховного суда.

Исковые требования в части обязательства ЦИК установить результаты выборов в округе №210, признав истца избранным народным депутатом Украины, Большая палата Верховного суда оставила без удовлетворения ввиду того, что такие требования являются производными от требований о признании бездеятельности ЦИК противоправной.

Таким образом, Большая палата Верховного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое решение Кассационного админсуда - без изменений.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,23% избирателей (16 тыс. 536 голосов). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Приходько заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 438 голосов).

Меж тем, 12 августа Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск Приходько и обязал окружную избирательную комиссию в этом округе признать недействительным голосование на участке №740243 в гериатрическом пансионате.