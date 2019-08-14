Политика

11:28 14.08.2019

ОПЗЖ хочет получить в Раде должность вице-спикера и контроль над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента

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ОПЗЖ хочет получить в Раде должность вице-спикера и контроль над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в парламенте будут настаивать на получении должности вице-спикера и контроля над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента.

"Оппозиция должна получить контрольные комитеты. Прежде всего, комитет по свободе слова, регламентный", - сказал избранный народным депутатом от ОПЗЖ Александр Пузанов журналистам в среду перед началом заседания подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва.

По его словам, в некоторых демократических странах оппозиция получает бюджетный комитет.

"Безусловно, всегда оппозиция получает должность вице-спикера парламента", - сказал Пузанов.

"Это те позиции, на которых мы будем настаивать... Думаю, что у нас будет 22-23 комитета, "Слуга народа" определилась с 22 комитетами", - подытожил он.

Пузанов также подчеркнул, что оппозиция будет настаивать на том, чтобы был создан комитет "по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей".

Теги: #верховная_рада #опзж
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