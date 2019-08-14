Политика

11:24 14.08.2019

ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады - Рабинович

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ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады - Рабинович

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство парламента, заявил член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович.

Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе", - сказал журналистам Рабинович перед началом заседания подготовительной депутатской группы в среду.

Отвечая на вопрос журналистов, на какие комитеты будет претендовать "Оппозиционная платформа – за жизнь", Рабинович сказал: Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова".

Он также сообщил, что ОПЗЖ предлагает вернуть в комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.

Теги: #верховная_рада #медведчук #опзж #рабинович
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