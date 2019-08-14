Политика

06:32 14.08.2019

Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

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Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

Первый заместитель председателя главы Верховной Рады 8-го созыва Ирина Геращенко в новом составе парламента хочет работать в комитете по вопросам интеграции с Европейским Союзом.

"Я хочу быть представителем комитета евроинтеграции, рядовым членом этого комитета", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, Ирина Геращенко избрана в Верховную Раду 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность".

 

Теги: #геращенко #украина #евросолидарность
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