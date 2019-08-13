Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

Адвокат пятого президента, лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко Игорь Головань считает, что следствие использует устроенный вокруг полиграфа ажиотаж с целью скрыть отсутствие у него доказательств по делам, где Порошенко проходит как свидетель, сообщила пресс-служба политсилы.

"Петр Порошенко дважды посещал следователей ГБР в качестве свидетеля по делам "Кузницы" и "телеканала" Прямой". Предоставил исчерпывающие показания. Нынешняя история с полиграфом - исключительно пиар-ход, который имеет еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений", - говорится в комментарии Голованя, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что производства нарушены при отсутствии события какого-либо преступления.

"Чтобы скрыть это, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи показали свою предвзятость и необъективность и готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой".

Кроме того, в партии требуют привлечь к ответственности Андрея Портнова за дачу заведомо ложных сведений.

"Идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. И я, как адвокат, потакать пиар-играм Кремля и ГБР не буду рекомендовать. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа.

12 августа после допроса Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.