Политика

19:09 13.08.2019

В "Евросолидарности" считают первоочередным законопроект об изменениях в закон о предотвращении коррупции

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В "Евросолидарности" считают первоочередным законопроект об изменениях в закон о предотвращении коррупции

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" намерены в первую очередь внести на рассмотрение парламента 9-го созыва законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции", сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, избранная нардепом.

"Мы много работали и правительством, и этим составом парламента над тем, чтобы выполнить все требования по предоставлению Украине безвизового режима. Для нас важно соблюдение всех требований, которые мы уже внедрили в жизнь и которые уже работают. Учитывая это, мы считаем необходимым в первую очередь разработать и внести законопроект, который будет предусматривать изменения в закон "О предотвращении коррупции", - цитирует Климпуш-Цинцадзе сайт "Евросолидарности".

По ее словам, сейчас представители команды президента Владимира Зеленского "любыми способами" пытаются вывести команду, работающую непосредственно в Офисе президента, из-под действия этого закона.

Она также напомнила, что представители администрации президента Петра Порошенко проходили электронное декларирование.

"Мы все считали и продолжаем считать, что это вопрос подотчетности, прозрачности, соответствия европейским нормам, поэтому никакое переименование администрации в Офис президента не должны вызывать уклонения от ответственности по электронному декларированию сотрудников Офиса президента Украины", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

При этом она выразила надежду, что другие политические силы в парламенте поддержат их инициативу и проголосуют за то, чтобы "все государственные служащие, на всех высоких и политических, в том числе, должностях продолжали декларировать свои доходы так, как это предусмотрено нашими обязательствами по предоставлению Украине безвизового режима".

Теги: #инициатива #рада #евросолидарность
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