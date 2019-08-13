Политика

19:07 13.08.2019

Безсмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца

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Безсмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца

Освобожденный с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что в настоящее время в рамках обмена удерживаемыми в рамках ТКГ ведется процедура "правовой очистки", которая должна завершиться через полтора-два месяца.

"Идет очень сложная работа по правовой очистке с обеих сторон. Стороны обмениваются цифрами по объемам правовой очистки. И там сейчас дискутируется две проблемы: делать освобождение по мере того, как идет правовая очистка, или потом всех вместе… Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорено, но такая работа ведется и я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится, потому что самый поздний срок такой правовой очистки, если я не ошибаюсь, где-то, по моему, шесть недель или где-то так – это почти два месяца", - сказал Безсмертный в эфире телеканала "24" во вторник.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть перспективы освобождения политзаключенных в РФ и удерживаемых в ОРДЛО, он подчеркнул: "Я советовал бы быть осторожными с цифрами, потому что только тех, о ком известно – это 120 в Крыму, 69 – Луганск, Донецк, 24 - моряки. А сколько в России – мы будем открывать (списки) еще долго. Мы знаем их по фамилиям, но знаем лишь какую-то часть".

Безсмертный также отметил проблему неопределенности терминологии: "Война… Военнопленных как будто нет. А отсюда все и начинается – режим удерживания, режим правовой очистки, режим суда и так далее"

По убеждению дипломата, чем дольше будет "эта правовая неопределенность, тем сложнее будет судьба этих людей". "Если бы на сегодняшний день мы заняли позицию, что это война, это военнопленные и сами относились бы к тем, кого мы удерживаем, как к военнопленным и требовали бы такой же позиции с другой стороны, то процедура позволяла бы задействовать другие международные инстанции", - считает Безсмертный.

Он также считает "незаконным и не соответствующим Конституции страны" указ президента Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".

"Президент не имеет права устанавливать порядок приобретения гражданства или лишения, он может выдать акт о предоставлении гражданства или же, если на то есть законные основания, лишении гражданства", - сказал Безсмертный.

Теги: #обмен #ткг #удерживаемые #безсмертный
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