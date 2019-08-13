Политика

19:02 13.08.2019

Россия объявила сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персона нон-грата

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Россия объявила сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персона нон-грата

Россия объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского представителя во Львове, сообщили во вторник в МИД РФ.

Ранее во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведка СБУ в Львовской области выявила местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием", дипломат уже выдворен из Украины.

Согласно сообщению пресс-центра, оперативники установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ в Львове".

"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона persona non grata. Он уже покинул территорию Украины", - сообщает СБУ.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации.

Теги: #реакция #генконсульство #украина
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