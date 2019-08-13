Политика

18:16 13.08.2019

Новый президент Литвы пока не видит предмета для разговора с российским лидером

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Новый президент Литвы пока не видит предмета для разговора с российским лидером

Вступивший месяц назад в должность президента Литвы Гитанас Науседа пока не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным.

"О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России Владимиром Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное - у меня нет на это морального права", - сказал Науседа Литовскому телевидению LRT.

По его словам, Евросоюз даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски.

"Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места", - сказал Науседа в интервью накануне визита в Германию.

По словам президента Литвы, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но "чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора".

12 июля Науседа вступил в должность президента Литвы. Он сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его с 2009 года.

Ранее он отмечал, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркивал, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

Теги: #науседа #рф #литва
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