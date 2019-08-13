Политика

18:02 13.08.2019

Сейчас формируется наиболее эффективная команда для защиты интересов Украины в ТКГ – Офис президента об увольнении Безсмертного

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечают, что в настоящее время идет процесс формирования наиболее эффективной команды для отстаивания интересов Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе пресс-службы ОП на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о комментарии в связи с увольнением Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

В Офисе президента подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня 2019 года переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам был уполномочен Александр Моцик. Однако 9 июля Зеленский назначил на этот пост Безсмертного, который в 2015-2016 годах уже был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, но затем вышел из минского процесса.

Сам Безсмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.

Теги: #ткг #кадры
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